Suzano vira pra cima do Minas, empata a série e adia decisão

O Suzano perdia o primeiro set por 22 a 20, mas conseguiu a virada. O Minas, no entanto, não se intimidou e venceu os dois sets seguintes dominando o placar, contando com Paulo e Wilian para virar as bolas difíceis das duas parciais. No quarto set, os donos da casa controlaram os erros e conseguiram imprimir um ritmo forte no saque, dificultando a distribuição do levantador Javad. O Minas foi para o tie-break com Gustavo Orlando no lugar do iraniano e Arthur Bento substituiu Wilian logo no início, mas o Suzano teve mais volume de jogo e, nos contra-ataques, soube construir a vitória, aproveitando os erros de ataque do rival para levar a decisão da vaga para o terceiro jogo em Belo Horizonte.

MAIS PLAYOFFS

No outro jogo da noite deste sábado, o Sada Cruzeiro voltou a derrotar o Vedacit Guarulhos por 3 a 0, no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), e é o primeiro semifinalista da competição.

Dois jogos dão sequência à segunda rodada da série melhor de três das quartas de final neste domingo. Às 17h, o Praia Clube recebe o Sesi Bauru, em Uberlândia (MG), para tentar empatar a série, depois de ter perdido o primeiro jogo por 3 a 0, Bauru. O vencedor desse playoff vai enfrentar o Sada Cruzeiro na semifinal. Na sequência, às 20h, o Joinville pode garantir a a vaga na próxima fase se voltara a ganhar do Vôlei Renata, em seu ginásio, o Cau Hansen. Na semana passada, em Campinas, a equipe catarinense venceu, de virada, por 3 sets a 2.

SUZANO: Bieler, Guilherme Sabino, Maicon Leite, Pedrosa, Daniel Muniz, Renan Bonora e Tiago Brendle (líbero). Entraram: Rodriguinho, Gabriel, Gabriel Pessoa, Taichi, Wennder e Gabriel Santos. Técnico: Peu Uehara.

ITAMBÉ MINAS: Javad, Abouba, Isac, Bertolini, Wilian, Paulo e Maique (líbero). Entraram: Pato, Arthur Bento, Samuel e Gustavo Orlando. Técnico: Guilherme Novaes.