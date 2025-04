São Paulo x Cruzeiro marca duelo de times em baixa e sob forte pressão

Com Dorival Júnior ainda livre no mercado após a saída da Seleção Brasileira, a continuidade de Luis Zubeldía no São Paulo tem sido cada vez mais debatida. Uma derrota para o Cruzeiro, dependendo do roteiro, pode, sim, encerrar a trajetória do treinador argentino no Tricolor.

Pelo lado do Cruzeiro a situação não é diferente. O time vem de três derrotas consecutivas, duas delas na Sul-Americana, para clubes com um orçamento consideravelmente inferior - Unión de Santa Fé, da Argentina, e Mushuc Runa, do Equador -, foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro para o América-MG, nos pênaltis, e precisa reagir o mais rápido possível para amenizar a crise.

O técnico Leonardo Jardim esteve à frente do Cruzeiro em sete jogos desde que desembarcou em Minas Gerais, mas venceu apenas uma vez, a partida contra o Mirassol, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O comandante português também acumula quatro derrotas e dois empates - aproveitamento de apenas 23,8%.

Chama ainda mais atenção o desempenho do Cruzeiro neste início de temporada pelo fato de o dono da SAF, Pedro Lourenço, ter investido milhões para a montagem de um elenco estrelado. As contratações de Gabigol e Dudu são um exemplo do ambicioso projeto do empresário, que até agora não conseguiu ter sucesso no mundo do futebol.

Não é exagero taxar a partida deste domingo como um "duelo de desesperados". Ambos os times têm obrigação de se redimir com a torcida, mas somente um pode sair vencedor. A ver como São Paulo e Cruzeiro se comportarão na partida com caráter decisivo, sobretudo para os treinadores.