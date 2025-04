Patrício Pitbull tem estreia frustrada com derrota para Yair Rodriguez no UFC 314

A estreia de Patrício Freire no Ultimate era uma das mais aguardadas dos últimos tempos. Neste sábado (12), porém, o debute de 'Pitbull' não se concretizou como ele ou seus fãs esperavam. Com uma atuação apagada no card principal do UFC 314, em Miami (EUA), o ex-campeão do Bellator foi dominado por Yair Rodriguez e perdeu na decisão unânime dos juízes.

Com a derrota na estreia, o atleta de 37 anos perdeu uma chance de ouro de se credenciar para a disputa do cinturão dos pesos-penas (66 kg). Agora, seus planos de se tornar campeão do UFC ficaram mais distantes, apesar de ainda serem possíveis. Para isso, entretanto, Pitbull terá que emplacar uma sequência de triunfos com uma idade considerada avançada dentro da divisão.

A luta

Os segundos iniciais do combate foram de bastante estudo de ambas as partes. Yair desferiu o primeiro golpe da luta, com um chute baixo seguido de um cruzado que passou no vazio. Caminhando para frente, o mexicano pontuava com chutes variados, enquanto Patrício se mantinha mais comedido. 'El Pantera' desferiu uma canelada no rosto de 'Pitbull', que absorveu bem o ataque. O brasileiro encurtou a distância e tentou derrubar Rodriguez, mas sem sucesso. Com um chute no momento certo, Patrício conseguiu derrubar Yair e cair por cima do mexicano na reta final do assalto.