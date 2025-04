Acerto de contas! Jean Silva dá show e finaliza Bryce Mitchell no UFC 314

Com um enredo bastante inusitado e envolvendo temas polêmicos que fogem ao mundo dos esportes de combate, a luta entre Jean Silva e Bryce Mitchell se tornou possivelmente a mais aguardada do UFC 314 deste sábado (12). Dentro do octógono, o brasileiro fez jus à expectativa e deu um verdadeiro show. Bem ao seu estilo, 'Lord' não deu brechas para o rival americano e liquidou a fatura com uma finalização no segundo round.

A disputa marcou a quinta vitória do atleta da 'Fighting Nerds' em cinco lutas dentro do UFC - todas pela via rápida. Com o mais recente resultado positivo, Jean tende a ganhar uma posição no ranking dos pesos-penas (66 kg), visto que seu rival é o 13º colocado. Após ter o braço erguido, 'Lord' lamentou as declarações de Mitchell pré-luta, que chegou a defender a figura de Adolf Hitler.

"Miami, amo vocês! Sou o próximo campeão. Achei que era só parte do show tudo que ele vinha falando, mas infelizmente não era. Isso me preocupa, porque ele deve estar mal, com um estado de espírito mal. Peço para que todos rezem pela vida de Bryce Mitchell", declarou 'Lord', ainda no octógono, após vencer o americano.