Diego Lopes batalha, mas para em Volkanovski e perde chance de virar campeão do UFC

"Primeiro, quero agradecer toda a galera do Brasil, de Manaus. Desculpa decepcionar vocês, vou voltar mais forte. Para mim é uma honra compartilhar o octógono com o Volkanovski. Infelizmente não foi a minha vez, mas vou voltar mais forte. Sabemos que ele é muito experiente. Infelizmente falhei um pouco na parte técnica, poderia ter sido mais agressivo. Com certeza em breve vou disputar o cinturão (de novo) e vou ser campeão", destacou Lopes, logo após sua derrota no UFC 314.

A luta

Após segundos iniciais de estudo, Volkanovski desferiu o primeiro golpe da luta, com um chute alto. Em resposta, Diego conectou bons cruzados na curta distância. Lá e cá, o australiano também balançou Lopes com um 'overhand' de direita. Os atletas na sequência acertaram cruzados simultâneos. Pior para o brasileiro, que deu alguns passos para trás com o impacto do ataque. Experiente, Alexander grampeou o rival e conseguiu a queda, terminando a parcial golpeando por cima no 'ground and pound'.

Mais comedidos, os lutadores se estudaram no início do segundo assalto. Apostando no boxe, Diego conectou bons cruzados. Ciente do perigo, Volkanovski mergulhou nas pernas do rival, mas viu o brasileiro defender a investida e se manter de pé. Quando cresceu no duelo, porém, Lopes recebeu um duro golpe no queixo e, por pouco, não foi ao chão. Na interação, entretanto, Diego provocou um sangramento no rosto do australiano. Nos segundos finais, o brasileiro aplicou um 'knockdown' com um direto de direita e levntou o público da arena.

Confiante, Diego voltou para o terceiro round novamente apostando em golpes singulares. Por sua vez, Volkanovski controlava a distância com seus jabs. O ex-campeão se mostrava mais preciso nos ataques, mas o brasileiro causava mais danos em suas investidas. O australiano tentou a queda, mas Lopes defendeu e se manteve de pé. Parcial bastante parelha.

Os pesos-penas começaram o quarto assalto trocando chutes na panturrilha. Na curta distância, Diego e Volkanovski aumentaram o ritmo e soltaram cruzados perigosos. Na sequência, o brasileiro negou mais uma queda proposta pelo ex-campeão. Alexander sentiu o olho e passou a recuar, se tornando uma presa de Lopes. Circulando lateralmente, o veterano esfriou o confronto para respirar e se recuperar até o soar do gongo.