Lazio x Roma: Palpites, Onde Assistir, Horário e Escalações - 13/04

O clássico romano entre Lazio e Roma promete ser um dos jogos mais emocionantes da rodada da Serie A Italiana neste domingo (13). Com ambas as equipes brigando por posições de destaque no campeonato, o confronto no Stadio Olimpico tende a ser equilibrado e intenso.

A Lazio busca se recuperar de resultados recentes irregulares, enquanto a Roma chega embalada por boas atuações e visando se aproximar do topo da tabela. Com jogadores como Zaccagni e Dovbyk em destaque, o duelo promete definir os rumos das duas equipes na reta final da temporada.