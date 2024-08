Pepê Gonçalves lamenta resultados em Paris, mas já mira os Jogos de Los Angeles

Valeu, Pepe!

Nosso canoísta encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, finalizando sua bateria na 4ª posição, por uma falta na baliza 02.

Estamos orgulhosos de sua garra e dedicação, Pepe! Parabéns por mais essa jornada olímpica!

Pepê Gonçalves elogiou a preparação e a estrutura oferecida pelo Comitê Olímpico do Brasil e relembrou os problemas que teve nas provas. O brasileiro acabou parando nas quartas de final do C1, após levar uma penalidade, e foi prejudicado depois de tomar um golpe no rosto com o remo de um adversário nas oitavas do cross. Já no K1, foi eliminado na semifinal.

"O COB investiu muito na gente. Tivemos a melhor estrutura, a melhor preparação. Não faltou nada. No slalom tive um toque no bico do barco. Estava andando bem, muito rápido, mas aquilo me desconcentrou e acabei ficando fora. É um esporte onde um toque, uma falta, faz tudo ir por água abaixo. Saí muito frustrado. Coloquei toda a minha energia no cross, onde via mais chances. Mas na briga por espaço, o japonês acertou o remo no meu rosto. Foi muito forte, fiquei desnorteado, sem enxergar direito, mas consegui me localizar pelas balizas. Quando cheguei no rolamento, saí um pouco perdido e isso me custou caro. É um sentimento muito ruim, um detalhe me tirou a chance de brigar por medalha, disse ele, referindo-se ao golpe que levou do japonês Yuuki Tanaka.