São Paulo vende 36 mil ingressos de forma antecipada para jogo contra o Botafogo

Amanhã temos encontro marcado com mais de 36 mil tricolores no MorumBIS!

Nossa partida contra o Botafogo acontece às 19h30!

São Paulo FC, July 23, 2024

O Tricolor vem de um empate sem gols com o Juventude, em Brasília, e quer encostar no líder do Brasileirão. O time paulista é o quinto colocado do torneio, com 31 pontos, oito a menos que o Glorioso.

Do outro lado, o Botafogo chega embalado pelas cinco vitórias consecutivas na Série A. O time carioca lidera a tabela, com 39 pontos conquistados, e visa levar o título simbólico do primeiro turno.

Veja abaixo os valores dos ingressos para São Paulo x Botafogo, por setor: