Pressão ou alívio? Palmeiras tem 'maratona' fora, onde vai melhor em 2025

Ainda que o desempenho seja bom, jogar fora e gastar tanto tempo viajando não agrada. Por mais de uma vez, Abel Ferreira citou o calendário e o desgaste causado pelas viagens para duelos como visitante.

Olha, este é o pior ano de todos em relação àquilo que tem a ver com o calendário. Mas temos que jogar com ele. Todos vão ter que jogar com ele. O sorteio foi este que calhou, as viagens foram estas que calharam. Ninguém fez propósito dentro do clube para ter tantas viagens fora, para passar noites sem dormir no avião.

Abel Ferreira

Início complicado

A "maratona" palmeirense começa em um território não muito querido. O Palmeiras passou recentemente pela Arena Castelão, onde venceu o Fortaleza, pelo Brasileirão. Após a partida, Abel e Weverton citaram o clima quente e as adversidades de jogar no Ceará.

Eu já estava suando no banco antes do jogo, sem jogar. Imagine os jogadores, o esforço que precisam ter em campo.

Abel Ferreira