'Em casa mando eu'? Palmeiras vai mal em lema de Abel e acende alerta

A equipe começou o Brasileirão derrapando em um "princípio" de Abel Ferreira. No livro "Cabeça Fria, Coração Quente", publicado por Abel, tem um levantamento feito pelo próprio treinador que mostra que os campeões brasileiros têm 85% de aproveitamento como mandante.

O Palmeiras já perdeu pontos jogando em casa contra o Botafogo (empate em 0 a 0) e agora na derrota contra o Bahia (1 a 0).

O time de Abel Ferreira vem de uma sequência ruim de jogos no Allianz Parque. O Palmeiras perdeu para o Corinthians no jogo de ida da final do Paulistão, empatou em 0 a 0 contra o Botafogo na estreia do Brasileirão, venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 com atuação modesta e perdeu para o Bahia. A única vitória jogando em casa nesta sequência foi o clássico contra o Corinthians, que aconteceu em Barueri.

Por outro lado, o Palmeiras sobra como visitante no ano com um aproveitamento de 84,61%. O time de Abel Ferreira fez 13 jogos fora de casa no ano, venceu 10 e empatou 3.

Na avaliação de Abel Ferreira, a derrota contra o Bahia passou pela afobação dos jogadores na hora de concluir ao gol.