TVs quebradas, golaços e ira com juiz: como é ver a Kings League de perto

Um olho no jogo, outro na movimentação de bastidores: pouco antes da partida da Furia, de Neymar e Cris Guedes, o evento recebeu famosos do entretenimento, como a cantora Tília e o ator Caio Castro — os dois não esconderam a torcida pelo atual líder da Kings League.

De volta ao gramado sintético preto e branco da arena, o Funkbol perdeu mais uma, desta vez para o classificado Fluxo, e foi o primeiro a não ter qualquer chance de avançar aos playoffs. A atuação do goleiro Guilherme Barros foi pivô de debate entre os organizados do lanterna da competição: "Com esse goleiro, não dá", bradou um dos responsáveis pela bateria.

O último embate do dia, que acabou com vitória polêmica da líder Furia, teve revolta com arbitragem e nova TV quebrada, desta vez por Jon Vlogs, um dos presidentes do Capim ao lado de Luva de Pedreiro. O influenciador reclamou de um pênalti não marcado nos acréscimos do duelo, que estava em 4 a 2, e deu um soco no aparelho antes de deixar a cabine rumo aos vestiários — na ocasião, quem balançasse as redes teria um gol duplo.

JON VLOGS QUEBROU A TV NA KINGS LEAGUE DEPOIS DO PÊNALTI N MARCADO PARA CAPIM NO FIM DO JOGO pic.twitter.com/dY8B3MAaph ? Alex ? (@its_alex1004) April 29, 2025

A noite acabou com festa para os fãs "furiosos", que entoaram cânticos dignos de famosas torcidas de futebol do país, e ignoraram a revolta dos jogadores — e torcedores — do Capim.

E o Neymar?

O jogador do Santos voltou a ser ausência em Guarulhos. Depois de marcar presença nas primeiras rodadas, o presidente da Furia — que ontem esteve na Vila Belmiro — optou por ficar longe dos holofotes dos jogos de ontem da Kings League.