Com história de Rodrygo, COB anuncia volta de futsal aos Jogos da Juventude

O Comitê Olímpico do Brasil anunciou o retorno do futsal aos Jogos da Juventude. O atacante Rodrygo, do Real Madrid, da Espanha, foi garoto-propaganda do COB para a divulgação da novidade.

O jogador, ex-Santos, foi campeão da edição 2015 dos Jogos da Juventude, na categoria de 12 a 14 anos, representando o estado de São Paulo pelo Colégio Santa Cecília, de Santos.