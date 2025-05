Dorival encara 1º jogo de 'vida ou morte' pelo Corinthians mirando clássico

Será o primeiro compromisso de Dorival à frente da equipe sob pressão. O treinador soma quatro jogos pelo clube paulista, sendo duas vitórias, um empate e uma derrota.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

É uma partida fundamental para a nossa equipe. Estaremos muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. É um jogo sempre muito difícil, porém nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos na última rodada.

Dorival Jr.

No entanto, já no próximo domingo, o Corinthians enfrenta o Santos, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Diante do pouco tempo de recuperação, a prioridade passou a ser o clássico.

O Timão ainda tem desfalques que precisam ser recuperados até o fim de semana. Lesionados, Raniele e Memphis sequer viajaram com o Timão para o Uruguai. O zagueiro Félix Torres também ficou fora do confronto para cumprir suspensão, após ter sido expulso na vitória por 1 a 0 contra o próprio Racing, no dia 24 de abril.

Raniele trata de um edema no músculo anterior da coxa direita. O meia é um dos jogadores mais regulares do elenco e tem papel fundamental no esquema tático.

Já Memphis se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Inclusive, O camisa 10 tenta acelerar a recuperação para estar à disposição no clássico contra o Santos, no domingo, na Neo Química Arena.