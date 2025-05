Zubeldía pede calma com Lucca após estreia com gol: "Como se fosse o Ribéry"

Lucca é mais um jogador campeão da Copinha neste ano com a equipe sub-20 do São Paulo. Promovido recentemente ao elenco profissional, o atacante ainda alterna a rotina de trabalho no CT da Barra Funda com os compromissos do time de juniores.

Lucca tem contrato com o São Paulo válido até junho de 2026. Ou seja, a diretoria já terá de começar a se movimentar nos bastidores para renovar o vínculo do jovem atacante e construir um plano de carreira para ele no clube.

"O Lucca entrou no jogo, amanhã é uma fotinho, Lucca aqui, Lucca lá, como se ele fosse o Ribery. Calma! Quando falamos de jovens é preciso ter calma. É o terceiro ou quarto jogador da base que faz um primeiro gol. Tivemos o William Gomes, o Ryan Francisco, o Lucas Ferreira e agora o Lucca. Isso não é normal. O sistema é assim, o mercado é assim", completou o técnico do São Paulo.