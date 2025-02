Rio/Niterói vai tentar acordo com Assunção para garantir Pan-2031 no Brasil

Uma das preocupações do COB, apontado em carta enviada a Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, foram questões judiciais envolvendo ainda o Pan de 2007 — os processos chegam à casa dos R$ 178 milhões.

Acho que ter um comitê independente, que não tenha nenhum passivo que possa trazer, e que também vai ser criado do zero, com responsabilidades para começar um Pan, adquirir orçamento, fazer os gastos e terminar no zero a zero, é importante porque você não puxa passivos do passado, e nem cria para o futuro, como ficaram algumas coisas de 2007. Isso facilita muito os Jogos de 2031.

Schleder salientou ainda a projeção para que a reforma ou construção de novos equipamentos possa deixar um legado, e citou alguns exemplos de arenas utilizadas nas Olimpíadas de 2016, que teve a Cidade Maravilhosa como sede.

Não deixar 'elefantes brancos' foi algo que brigamos muito nas Olimpíadas de 2016. No Parque Olímpico, as arenas de handebol e natação, como combinado, foram desmontadas e o material todo utilizado. As arquibancadas da arena de natação foram usadas em Moça Bonita [estádio do Bangu] e no estádio da Portuguesa-RJ. A de handebol, que era material pré-moldado, foi usada em quatro escolas municipais. A Arena 1, hoje em dia, é uma escola voltada ao esporte, que atende a 1.200 alunos. Qualquer coisa que tiver de ser construída ou reformada, terá seu legado depois.

De acordo com o cronograma estabelecido pela Panam Sports, Rio/Niterói e Assunção têm até 30 de abril para atenderem novos requisitos para se tornarem, oficialmente, candidatas. Deve ser enviado um dossiê onde vão constar detalhes dos projetos esportivos e de infraestrutura, além do orçamento para o Comitê Organizador e as fontes de financiamento. A decisão final da sede acontecerá durante a Assembleia Geral da Panam Sports, ainda este ano, com data e local a serem definidos.