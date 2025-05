São Paulo vê surgir 'menino especial' em estreia de Lucca com gol decisivo

O São Paulo viu surgir em noite de Libertadores mais um menino que já começa a ser considerado pelo clube como 'especial'.

O que aconteceu

Lucca tem sido visto internamente no São Paulo como um jovem de talento 'especial'. Não à toa ele foi alçado ao profissional e acabou deixando Henrique Carmo para trás.

Com apenas 17 anos, Lucca não demonstrou timidez à frente dos microfones depois de garantir o empate contra o Libertad nos acréscimos — o São Paulo perdia com um a menos. Com fala firme, respondeu com leveza e autenticidade sobre diferentes vertentes da noite de quarta-feira.