Endrick não pensa em sair do Real Madrid, mas quer mais minutos em campo

Pouco aproveitado no Real Madrid, Endrick teve o futuro no clube merengue colocado em xeque pela imprensa espanhola, mas o atacante não pensa em mudar de time no momento.

A coluna apurou que o jovem atacante espera ter mais minutos em campo com o técnico Carlo Ancelotti, mas a situação não o faz pensar em buscar um novo destino. Pessoas do estafe do jogador tratam como impossível qualquer movimento de saída do atacante.

Endrick tem sido elogiado pela dedicação nos treinos e pelo entendimento do processo de adaptação. Pessoas próximas admitem que o fato de não ter minutos no Real diminui a briga por uma vaga na seleção brasileira, mas o atleta entende que na virada de temporada europeia, no meio do ano, a situação pode mudar.