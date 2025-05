Furch volta aos planos, mas média de gols no Santos não anima

Furch soma 63 aparições com a camisa alvinegra, com nove gols e uma assistência. Ou seja, a média de tentos é de apenas 0,14 por embate.

A efeito de comparação, Tiquinho Soares tem média de 0,3 (seis gols em 20 partidas). Deivid Washington, por sua vez, tem média de 0,11, considerando as suas duas passagens pelo clube (três tentos em 25 jogos).

Ataque em baixa

O Santos vive um momento delicado na temporada e o sistema ofensivo não está funcionando. É o terceiro pior ataque do Brasileirão, com sete bolas na rede em oito compromissos. Apenas Sport (4) e São Paulo (6) são piores.

Nos últimos cinco jogos, foram apenas três gols anotados. O time passou em branco nas últimas duas rodadas (derrota de 1 a 0 para o Grêmio e empate de 0 a 0 com o Ceará).

Com Furch à disposição, portanto, o Alvinegro Praiano tenta começar a mudar esse cenário no domingo, quando visita o Corinthians, pela nona rodada da Série A. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 16 horas (de Brasília).