'Flamengo do Brasileiro' vira meta em decisão contra LDU na Libertadores

Em situação preocupante no Grupo C da Libertadores, o Flamengo encara o jogo de hoje, contra a LDU (EQU), às 21h30, no Maracanã, como uma decisão. E para sair com os almejados três pontos, o Rubro-Negro tem como meta ser técnica e taticamente o time do Campeonato Brasileiro, algo que ainda não conseguiu ser na competição continental.

O que aconteceu

Na vice-liderança do Brasileirão com 17 pontos, o Flamengo tem o melhor ataque do torneio. São 17 gols marcados em oito jogos, uma média de 2,12. O time também possui o melhor saldo de gols, com 13 positivos, tendo sido vazado apenas quatro vezes.

Na Libertadores, porém, o contraste é grande. O ataque é um dos piores até aqui, com apenas três gols marcados em quatro jogos, uma média de 0,75.