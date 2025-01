Flamengo tem 'xodós' de Filipe Luís como novidades da base no profissional

O Flamengo terá algumas caras novas no time profissional para a temporada de 2025. Praticamente sem aproveitar o grupo que disputou o Campeonato Carioca, o técnico Filipe Luís pode dar mais espaço a alguns jovens formados na base que estiveram na pré-temporada dos Estados Unidos com o elenco principal. Estão entre eles o goleiro Léo Nannetti, o zagueiro João Victor e o volante Pablo Lúcio, pupilos do ex-lateral.

O que aconteceu

Entre os mais jovens há duas figuras já mais conhecidas e que estiveram no Estadual. O goleiro Dyogo Alves e o zagueiro Cleiton, ambos bem avaliados e que já faziam parte do grupo profissional na última temporada. Vale lembrar que no elenco há Matheus Cunha, Wesley, Evertton Araújo e Matheus Gonçalves formados no clube. Lorran desceu para a base novamente e está fora dos planos.

João Victor é a principal novidade do Fla e uma grande esperança do clube. O jovem zagueiro é visto como "diferente e especial" dentro do rubro-negro. Filipe Luís já até admitiu em entrevista coletiva que não quer falar muito do garoto para não chamar a atenção de outros clubes para ele, já que acredita que João não ficará muito tempo no Brasil. Mesmo contratando Danilo, o Flamengo ainda tenta Vitão, do Internacional. Caso não consiga, o defensor da base já é visto como a opção ideal para compor o elenco.