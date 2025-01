Flamengo desencanta no fim e vence o Sampaio Corrêa antes da Supercopa

Com um time todo reserva, o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no primeiro jogo do ano no Maracanã. O duelo, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, teve o gol apenas na reta final, apesar do domínio rubro-negro. Wallace Yan e Alcaraz marcaram os gols com assistências de Luiz Araújo.

Com o resultado, o Fla entra no G4 do Carioca pela primeira vez. A equipe termina a sexta rodada com 10 pontos, dois do líder Volta Redonda. O Sampaio Corrêa é o décimo, com seis pontos.

O Flamengo agora volta todas as forças para a Supercopa do Brasil. No domingo, a equipe faz a primeira final do ano contra o Botafogo, às 16h, em Belém. O próximo jogo pelo Carioca é na quarta, contra a Portuguesa, às 19h. O Sampaio Corrêa joga no domingo, às 16h, contra o Bangu.