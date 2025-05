Joia de 17 anos garante vitória do Fla sobre Botafogo-PB na Copa do Brasil

Coube a um menino de 17 anos, que fazia sua estreia como profissional, decidir para o Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Joshua entrou aos 33 minutos do segundo tempo no lugar de Plata e deixou o dele com oportunismo, no rebote, para delírio dos rubro-negros presentes no estádio Castelão.

Castelão lotado e muita festa — Os torcedores do Flamengo lotaram o estádio com mais de 35 mil presentes e fizeram uma grande festa. No dia anterior, uma multidão já havia recepcionado a delegação em São Luís.

Quando é o jogo da volta? - O jogo da volta acontece dia 21 de maio, às 21h30, no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem do empate para avançar às oitavas.