Filipe Luís insiste em expor Bruno Henrique

Será que ele não percebe que, contrariamente ao que tem dito, poupá-lo enquanto se defende do que há contra ele, e há muito, está longe de significar a condenação do craque?

BH está claramente sem nenhuma condição psicológica para desempenhar seu ofício e expô-lo não o ajuda.

Ao desperdiçar chances claras de gol, BH contribuiu para um montão de gols perdidos pelo Flamengo, no mínimo seis.

Com o que o 1 a 0, que certamente será superado no Maracanã, revelou apenas que até o Flamengo sofre na Copa do Brasil, gol do menino Joshua, 17 anos, aos 85, que tinha acabado de entrar para estrear no time profissional rubro-negro, diante de 35 mil torcedores.

BH abraçou Joshua com carinho fora de campo.

Onde deveria permanecer.