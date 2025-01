Boto evita falar de Jorginho, mas garante Fla com apenas um alvo para setor

Parece um pouco bizarro apresentar o Danilo. Todo mundo conhece a carreia dele, os títulos. Inclusive já me tirou alguns quando estava no Benfica e ele no Porto. Desde que começamos a trabalhar, eu e Filipe, definimos alvos. E esses alvos eram dois zagueiros e um atacante. Chegamos ao nome do Danilo, o zagueiro Y e o Juninho. O Danilo vem para ser zagueiro central. Estamos bem servidos na lateral-direita. Quando chegamos ao nome dele começamos as tratativas para trazê-lo. Fomos confrontados com uma situação que nos deu alegria, mas também um medo: havia mais gente que pensava como nós. Dois dos melhores treinadores do mundo pensavam como nós e queriam o Danilo para a mesma função. Mas ao mesmo tempo nos deu um medo de competir com os grandes da Europa. Falou o coração e o sangue rubro-negro do Danilo que nos escolheu e estou muito feliz que ele esteja aqui conosco.