Danilo cita Pet, vê sonho realizado no Fla e não esconde mágoa na Juventus

Grandeza do clube. "Queria dizer que em nenhum momento o Flamengo deixa de competir [pela contratação de jogadores] com qualquer clube do mundo por sua grandeza e história. Além de todo projeto e estrutura que o Flamengo pode representar na minha carreira, falou o coração. Depois dos últimos seis meses, que foram complicados, estava precisando desse carinho. Só nesses dias já valeu a pena a escolha. Estou feliz e agradecido"

Saída turbulenta da Juventus. "Foi a união de duas coisas. A Juventus é provavelmente o clube mais importante da minha carreira. Fui muito feliz durante cinco anos e meio. Entretanto, com as mudanças internas, o planejamento em que eles entendiam que eu não coubesse — e não por questões futebolísticas —, me chateou muito e fez sofrer. A partir deste momento, que foi lidar com algo que não tinha a ver com minhas capacidades de campo, entendi que era momento de buscar novos ares. Eu precisava ir para um lugar onde meu coração batesse mais forte. Foi um momento de dificuldade onde deixei de ser protagonista por questões extracampo e a oportunidade de jogar no Flamengo. Foi o encaixe perfeito."

Danilo saiu da Juventus após cinco anos e meio de trajetória Imagem: sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Mais sobre a saída da Europa. "Sofri muito nos últimos seis meses. Não vale a pena falar em nomes. Fiz uma carta muito emotiva e ali diz muito o que penso sobre o atual momento da Juventus, time que vou torcer pelo resto da vida. A Juventus sempre foi família e um pelo outro, e isso nestes últimos seis meses se perdeu um pouco. Os últimos resultados se devem a perda desta identidade. Quanto mais cedo retomar este caminho, os resultados voltarão a acontecer."

Brincadeira com Gerson. "Eu fiquei até bastante chateado porque cheguei no Ninho e ele não estava. 'Pô, você falou tanto, e quando eu chego você não está aqui para me receber'? Brincadeiras à parte, ele foi um grande incentivador da minha vinda. Ele vem crescendo de uma maneira muito importante em campo e em personalidade. Sempre falei para ele que ele é o capitão do maior clube do Brasil. Este peso precisa ser sentido também na seleção, e isso ele vem fazendo. A maior pressão de vir para o Flamengo veio de Bicas."

Zagueiro ou lateral? "Jogar como zagueiro é algo que tenho dominado já no futebol italiano, que é uma escola que me agregou muito. Me sinto completamente confortável. No time do Filipe, a construção passa pelos zagueiros, e é o que gosto de fazer. Estou adaptado. A volta ao futebol nesta posição pode me abrir novos caminhos e perspectivas. Isso não quer dizer que não posso ajudar em algum momento como lateral. Na Juventus, escolhi usar a 6 porque nunca me considerei um lateral-direito. Tive sorte ao conviver com grandíssimos treinadores, e chego preparado e com bagagem suficiente para jogar onde o treinador necessita."