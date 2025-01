Ex de Allan diz ter conseguido medida protetiva contra o jogador do Fla

Hoje escrevo com o coração fortalecido. Recebi a confirmação que nós, mulheres, não estamos sozinhas. Que temos, sim, a força necessária para romper com anos de abuso psicológico, agressões verbais e para não aceitar qualquer tipo de violência

Ela registrou um boletim de ocorrência contra Allan. Na última quinta-feira, policiais foram apurar a denúncia de que havia uma briga com violência física contra a mulher em ambiente familiar. O fato aconteceu por volta das 14h. A informação foi dada inicialmente pelo Extra.

Jordana relatou aos PMs que o ex-marido "entrou na residência, a empurrou e retirou as crianças, sem combinar com ela previamente, e as levou com ele". Os filhos de Allan com a mulher têm idades de 6 anos e 2 anos.

Allan alegou aos policiais que foi buscar os filhos para tomar sorvete no condomínio. Ele foi abordado e contou a versão dele. Segundo os PMs, as crianças estavam muito abaladas, choraram e o jogador não foi levado para a delegacia.

A assessoria de Allan divulgou uma nota dizendo que o jogador não invadiu a casa. Além disso, nega violência física. "A nota publicada [pelo Extra] diz que, de acordo com a denúncia realizada pela ex-esposa, houve invasão da casa/domicílio em que ela está residindo com os filhos do casal. A informação não é procedente, a partir do momento que o imóvel é de propriedade do atleta. Ou seja, por direito adquirido, possui acesso, sem qualquer proibição, à mesma. Além disso, a nota cita violência física contra a ex-esposa na denúncia realizada. Não houve qualquer situação relacionada à questão, inclusive com provas de vídeo, caso sejam necessárias. Por algumas tentativas, o atleta solicitou à ex esposa visitar os filhos e as mesmas não foram respondidas. Motivo pelo qual, ele foi até seu imóvel para visitar as crianças, único motivo da presença no local"

Nota de Jordana na íntegra

"Hoje, escrevo essas palavras com o coração partido, mas também fortalecido. Partido porque jamais imaginei que passaria por tudo o que vivi nos últimos anos. De um amor, veio o medo. De uma paixão, a solidão. De um carinho, atitudes inimagináveis. De uma tentativa de acordo, um estrangulamento financeiro. Na semana passada, não tive outra escolha senão pedir uma medida protetiva contra a pessoa com quem estive desde os 17 anos e que eu acreditava que me protegeria.