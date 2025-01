Bernard volta a marcar após quase 12 anos, e Atlético empata com América

O próximo compromisso do Galo é contra o Vila Nova, enquanto o América enfrenta o Betim. Os dois jogos acontecem no sábado (1º), pelo Campeonato Mineiro.

Classificação e jogos Mineiro

Como foi o jogo

América aproveita a oportunidade. O Galo foi melhor durante a maior parte da etapa inicial. O controle do jogo era dos mandantes, e as principais chances aconteceram com Gabriel Menino e Scarpa. Mesmo assim, era o Coelho quem aproveitava melhor as chances. Quando o Atlético parecia mais perto do gol, Elizari armou a jogada de ataque do Coelho, e Fabinho apareceu no lugar certo para marcar. Júnior Santos, que estreou pelo alvinegro mineiro, se destacou com boa atuação.

Mira do Galo para em Jori. O goleiro do América evitou que o adversário saísse com a vitória do Mineirão. Os cinco chutes que tinham endereço certo pararam em defesas difíceis do arqueiro americano. No total, foram 15 finalizações certas do Atlético contra 5 do Coelho.

Bernard desencanta. Cuca mexeu no jogo e apostou em Bernard para movimentar o ataque. O plano funcionou, e ele até marcou, mas teve o gol anulado por toque de mão na jogada. Pouco mais de 10 minutos depois, o atacante apareceu na esquerda para aproveitar o rebote do goleiro e empatar o jogo. A última vez em que Bernard havia feito gol com a camisa do Atlético foi em 31 de julho de 2013, em jogo de despedida contra o Athletico.

Lances de destaque

Defendeu! Aos 25 do primeiro tempo, Gabriel Menino acertou um belo chute de fora da área com direção certa. O goleiro Jori espalmou e tirou o perigo.