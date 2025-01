Botafogo amplia freguesia do Flu em ensaio para encarar Fla na Supercopa

O Clássico marcou a estreia do elenco principal do Botafogo na temporada, que até então vinha usando um time alternativo no Carioca. O interino Carlos Leiria, que segue no comando do Fogão enquanto John Textor não encontra um substituto para Artur Jorge, colocou em campo boa parte do elenco campeão brasileiro e da Libertadores em 2024.

Classificação e jogos Carioca

Com a vitória, o Botafogo soma 9 pontos e chega ao 4º lugar. O Fluminense fica em 8º lugar com 6 pontos, mesma pontuação de Sampaio Corrêa-RJ e Boavista, que no momento são os primeiros fora da zona de classificação.

O próximo duelo do Botafogo é contra o Flamengo, na Supercopa do Brasil, no domingo (2). Pelo Carioca, o Botafogo volta a jogar no dia 6, quando enfrenta o Nova Iguaçu fora de casa. Já o Fluminense segue na disputa do Carioca, recebendo o Boavista em casa no domingo.

Como foi o jogo

Com Alex Telles, Marlon Freitas e Savarino, o Botafogo ditou o ritmo do jogo no primeiro tempo, mas talvez tenha sentido falta de algumas estrelas que deixaram o time ao fim da temporada, como Almada e Luiz Henrique. O Fogão até atacou mais na primeira etapa, mas pecou no último passe ou na finalização. O Fluminense, com menos posse de bola, alternou bons momentos no 1º tempo, sobretudo com John Arias, que fez sua estreia na temporada, e Martinelli, distribuindo o jogo no meio de campo.

O Flu começou melhor o 2º tempo, criando duas chances de abrir o placar em menos de 5 minutos com Canobbio. Mas foi o Botafogo, pressionado na defesa, quem abriu o placar no Nilton Santos aos 11 minutos da segunda etapa. Em um contra-ataque rápido, enquanto o Fluminense pressionava, o time de Leiria escapou pela direita, e chegou ao gol com Igor Jesus, que aproveitou um rebote após chute de Lobato em cima de Fábio.