Ryan decide no fim, e São Paulo vence Portuguesa de virada no Pacaembu

1x1. Aos 22, Erick recebeu pela direita, entrou na área e fez o cruzamento. A bola bateu no braço de Alex Nascimento e, com ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti. André Silva bateu com perfeição, no ângulo, para empatar o jogo.

Pra fora! Aos 28, o São Paulo chegou pela esquerda com Ferreirinha, que tocou para Marcos Antônio no meio da área. O volante deu um toque de letra para trás para colocar Bobadilla na boa para finalizar de fora da área, mas o paraguaio jogou para fora do gol.

Rafael salva! Aos 53, Ferraresi chegou pela direita e fez o cruzamento, Ferreirinha ganhou do zagueiro e mandou para o gol, mas Rafael Silva foi lá no alto para jogar em escanteio.

Jandrei! Aos 12 do segundo tempo, Fernando Henrique arriscou uma bomba de fora da área, e Jandrei voou no canto para fazer boa defesa.