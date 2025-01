Talles dribla poça, faz golaço, e Corinthians bate Ponte em gramado pesado

A partida, marcada inicialmente para 19h45 (de Brasília), começou com 45 minutos de atraso. Oficialmente, a bola deveria rolar a partir das 20h15 com o adiamento, mas o apito inicial só aconteceu às 20h28. O campo foi castigado pelas fortes chuvas que atingiram Campinas.

As equipes alvinegras voltam a campo no fim de semana pelo Paulistão. O Corinthians receberá o Noroeste, na Neo Química Arena, no sábado (1º de fevereiro), enquanto a Ponte Preta visitará o Água Santa em Diadema, no domingo (2).

Jogo nervoso em campo alagado

A primeira etapa terminou empatada sem gols, mas com uma lesão muscular no time da Macaca e muita treta entre os adversários. O meia Serginho precisou ser substituído aos 22 minutos, após sentir dores musculares. Ele iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas. A bola praticamente não rolou por conta das poças que se formaram no gramado, por isso o jogo aéreo foi a principal arma das equipes. No entanto, as chances foram escassas. O que teve de sobra para ambos os lados foi "vontade demais" na hora das divididas, o que gerou confusão. Inclusive, José Martínez partiu para cima de Artur Souza após uma chegada dura. Uma briga generalizada se formou, e os dois receberam cartão amarelo.

Talles Magno fez mágica no segundo tempo, com um golaço aos 23 minutos, e garantiu os três pontos para o Timão, apesar da partida nervosa. O atacante precisou dar um "drible" na poça que estava na entrada da área da Macaca, limpou dois marcadores e mandou uma paulada no canto direito, sem chances de defesa. Depois disso, o Timão ainda teve um susto com a expulsão de José Martínez, mas conseguiu se segurar mesmo com um a menos até o apito final.

Lances importantes