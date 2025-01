Estêvão não marca, mas Palmeiras só vence no Paulista com ele em campo

O camisa 41 foi titular, não precisou de substituição e ainda persegue o primeiro gol. Maurício marcou os dois contra a Portuguesa. No clássico com o Santos, Thalys e Richard Ríos balançaram as redes.

Classificação e jogos Paulista

Vale lembrar que o Cria foi o principal escape do Palmeiras no final da temporada 2024. Ele foi eleito o melhor jogador do Brasileirão e, com 13 gols, brigou pela artilharia da competição.

Estêvão deve voltar ao time titular nesta terça-feira (28), às 19h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. Mantendo a estratégia de Abel, o "time 1" será utilizado na quinta rodada do Paulista.

O 'rodízio' de Abel

Abel mesclou seus tradicionais titulares com jovens da base em ambos os grupos e ainda não repetiu uma escalação. Em quatro jogos, o português usou 26 nomes diferentes entre os titulares.

Ambas as formações contaram com um jogo em casa e outro fora, mas só "time 1" jogou no Allianz Parque. A partida contra o Novorizontino aconteceu na Arena Barueri por conta do show da dupla Twenty One Pilots