Mistão do Palmeiras vence Portuguesa no Paulistão com Maurício iluminado

O Palmeiras chegou aos três pontos e assumiu a liderança do Grupo D do Paulistão. A equipe pode ser desbancada pelo São Bernardo na quinta-feira (16) caso a equipe do ABC vença o Água Santa e tenha saldo de gols melhor. A Portuguesa segue com zero, na última colocação do Grupo B.

O Allianz Parque teve capacidade reduzida. O setor do Gol Norte não contou com a presença de torcedores por causa do palco montado para o show do cantor Jão no próximo sábado (18).

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (18), quando vai enfrentar o Noroeste, fora de casa, às 18h30 (de Brasília). A Portuguesa joga no mesmo dia, mas às 20h30, em casa, contra o Novorizontino. Ambos os jogos valem pela segunda rodada do Paulistão.

Como foi o jogo

O Palmeiras foi o dono do primeiro tempo e teve dois protagonistas. O jogo começou morno, disputado, mas o domínio palmeirense surgiu após os cinco minutos. A equipe da casa usou e abusou das jogadas pelos lados do campo com Estêvão e Rômulo. O gol, no entanto, só saiu após um erro de saída de bola do goleiro Rafael Santos. Do lado da Lusa, as jogadas saíram, principalmente com Maceió, mas, sem criatividade, a Portuguesa sequer fez Weverton trabalhar na etapa inicial.