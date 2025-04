Caixinha ignora vaias da torcida e crê em reação do Santos no Campeonato Brasileiro

O fato de ainda não ter vencido na competição não chega a preocupar o treinador, que aposta em uma evolução em seu trabalho. "Infelizmente não ganhamos, mas a forma (de jogar) é um sinal de que o Santos vai ser uma equipe muito forte neste Brasileirão.

Autor do gol que empatou a partida em 1 a 1, o meia Thaciano disse que o time precisa aprender com os erros que acabaram tirando a vitória do Santos nos instantes finais. " Fizemos um primeiro tempo abaixo. Na volta do intervalo, fomos o Santos que o Caixinha pede. Mas é isso, temos de trabalhar para conseguir nossos objetivos", afirmou o jogador.

Com duas rodadas disputadas, o Santos figura na 16ª colocação com um ponto (derrota para o Vasco e empate com o Bahia). O próximo desafio vai ser fora de casa. No domingo que vem, a equipe viaja até o Rio e busca a primeira vitória diante do Fluminense, no Maracanã.