No tie-break, Joinville vence o Campinas e larga na frente nas quartas de final da Superliga masculina

Os donos da casa não se abateram o dominaram completamente o quarto set, com cinco aces, quatro bloqueios e 11 pontos de ataque. O Campinas fechou em 25 a 12 e forçou o tie-break.

Já no set decisivo, as duas equipes chegaram a ficar empatadas com 13 pontos cada. Porém, Felipe Brito e Araújo marcaram os pontos decisivos e o Joinville fechou em 15/13 e garantiu a primeira vitória da série.

Sesi-Bauru domina o Praia Clube

Já na Arena Paulo Skaf, o Sesi-Bauru venceu o Praia Clube por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/20 e 25/21. O grande destaque do jogo foi Darlan, com 17 pontos de ataque e cinco aces.

Com isso, o atual campeão pode se classificar à próxima fase se vencer a próxima partida. O novo duelo acontece na casa do Praia Clube, em Uberlândia, no próximo domingo, às 17h (de Brasília).