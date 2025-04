Neymar lamenta pontos perdidos pelo Santos contra o Bahia, mas diz: "Vamos nos recuperar"

Neymar usou as suas redes sociais, neste domingo, para comentar o empate do Santos com o Bahia, por 2 a 2, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante, que ficou de fora do embate, lamentou o resultado, mas disse que o Peixe vai melhorar.

"Hoje perdemos mais dois pontos! Mas tenho certeza que vamos nos recuperar. Agora é trabalhar e melhorar", escreveu no Instagram.

Foto: Reprodução