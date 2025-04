CBF divulga áudio do VAR em polêmico pênalti para o Palmeiras; Sport vê "erro crasso"

"O Sport Club do Recife vem a público manifestar sua total e absoluta indignação diante da atuação desastrosa da equipe de arbitragem comandada pelo Sr. Bruno Arleu de Araújo, no confronto deste domingo (06), na Ilha do Retiro, contra o Palmeiras. O Sport cobrará oficialmente respostas da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol.

A condução da partida foi marcada por um erro crasso, inadmissível em uma competição do porte da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a omissão do uso do VAR em lance capital evidencia a falha grave que influenciou diretamente no resultado do jogo.

O Clube exige da Comissão de Arbitragem da CBF providências imediatas e efetivas. A tolerância com erros tão graves precisa acabar. É necessário que haja responsabilização dos envolvidos, a fim de evitar que episódios como este voltem a se repetir.

O Sport Club do Recife seguirá firme e incansável na cobrança por melhorias na arbitragem brasileira, em defesa da transparência, da justiça esportiva e do respeito ao futebol."