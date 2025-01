Palmeiras: Leila prevê Estêvão como melhor do mundo e nega volta de Endrick

A presidente Leila Pereira falou sobre o futuro das duas maiores joias reveladas pelo Palmeiras. Em entrevista ao The Athletic, a dirigente cravou que Estêvão ainda será eleito como melhor do mundo e disse que o período de adaptação de Endrick no Real Madrid era esperado, descartando um possível retorno do atacante ao Alviverde.

O que aconteceu

Leila afirmou que Estêvão será premiado como melhor jogador do mundo futuramente. Ela não poupou elogios ao jogador de 17 anos, que vai para o Chelsea após o Super Mundial de Clubes, e ressaltou que ele brilhará na Europa.

A presidente do Palmeiras também negou uma repatriação de Endrick, que mal completou seis meses no Real Madrid. Leila disse que um possível retorno nunca foi discutido e que o período de adaptação do jogador no novo clube era previsto. Ele chegou ao time merengue em julho, após completar 18 anos.