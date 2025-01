Flamengo passeia sobre o Bangu e vence a primeira com o time B no Carioca

O Fla volta a campo no próximo sábado, às 16h30, diante do Volta Redonda. O jogo será no Mané Garrincha, em Brasília. O Bangu encara o Botafogo no domingo, às 18h, no Nilton Santos.

Este foi o último jogo do Flamengo com o time alternativo e o único com bom público de 33.077 presentes. Os titulares - pelo menos alguns deles - devem estrear no Estadual no próximo sábado. Filipe Luís ainda tem dois treinos para definir os relacionados.

Como foi o jogo

O Flamengo já dominava o jogo quando o Bangu se complicou ainda mais aos oito minutos. Moretti foi expulso depois de entrar com as travas na chuteira de Rayan Lucas. Ele reclamou muito e a partida demorou a recomeçar, mas o time ficou com um a menos. Na sequencia, o rubro-negro empilhou grandes chances, mas teve dificuldades para marcar mesmo com um a mais.

Cleber dos Santos só foi fazer uma mudança nos últimos minutos e acabou dando certo. O Bangu começou a se aventurar um pouco mais e desperdiçou uma chance incrível. No contra-ataque com três toques, Felipe Teresa, que havia acabado de entrar, abriu o placar para dar mais tranquilidade ao rubro-negro.

O Flamengo voltou ligado, jogou bem melhor e logo de cara já ampliou o placar. Primeiro aos sete do segundo tempo, com Wallace Yan, que ganhou a oportunidade de ser titular neste jogo e foi bem. Depois, com Carlinhos após contra-ataque rápido. Aproveitando que o Bangu precisou se lançar mais e ficou exposto, o rubro-negro soube dar mais volume e eficiência, algo que faltou na etapa inicial.