Aposta travada em cartão de Bruno Henrique assustou grupo: 'Já caiu?'

Juninho argumentou que tinha R$ 12 mil travados pela plataforma. E, assim, estava pedindo R$ 10 mil a Bruno Henrique.

O jogador fez o depósito ao irmão e ainda respondeu:

"Pegando dinheiro vc paga em".

'CBF vai investigar'

Já em outubro de 2024, quase um ano depois do jogo, Claudinei conversou com Henrique sobre a situação com a Betano. Os dois fazem parte do segundo núcleo de apostadores, que não têm parentesco com Bruno Henrique, mas receberam de Juninho, irmão do jogador, a dica sobre o cartão amarelo.

"Depois você confere o seu aí, pra ver se pagou. Aí... Meu colega falou que chamou o chat lá e o chat pegou e falou que... Falou uns negócios nada a ver, que a aposta tinha sido inválida", disse Claudinei ao irmão.