Flamengo mantém oferta por Vitão e trabalha por liberação junto ao Inter

O Flamengo ainda trabalha para conseguir a contratação do zagueiro Vitão, do Internacional.

O Rubro-Negro mantém a proposta na mesa do Colorado e, até o momento, não aumentou os valores oferecidos. O clube carioca desembolsaria 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) além de perdoar a dívida do time gaúcho de 4 milhões de euros pela compra do volante Thiago Maia.

Membros do estafe de Vitão irão a Porto Alegre nesta semana para tentar convencer o Inter a andar com o negócio. O Flamengo ofereceu cinco anos de contrato ao defensor.