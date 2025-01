'Fla não quer vender': Hernan detalha negociação do Galo por Bruno Henrique

O Flamengo não está disposto a abrir mão de Bruno Henrique. De acordo com André Hernan no De Primeira, o atacante, que despertou o interesse do Atlético-MG, não deve forçar uma saída do rubro-negro rumo ao Galo neste momento.

O Flamengo não quer vender. O Atlético-MG já fez os contatos e o Cuca quer muito contar com o jogador, mas o Bruno Henrique respeita muito a imagem que ele tem no Flamengo. Torcedores do Atlético: não esperem que o Bruno Henrique vai forçar uma situação para sair do Flamengo