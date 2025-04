Flamengo e Palmeiras lutam por liderança e retrospecto é mais rubro-negro

Especialmente os jogos desta semana parecem dar vantagem ao Flamengo, para deslanchar à frente do alviverde na liderança.

Classificação e jogos Brasileirão

O retrospecto, pelo menos.

Em 38 partidas entre Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, pelo Brasileirão, o Palmeiras só ganhou quatro, em 1994, 1997, 2016 e 2021. Nos últimos três anos, uma vitória colorada e dois empates. Flamengo x Juventude, no Maracanã, tem história amplamente favorável ao rubro-negro. Em nove partidas, o Fla venceu sete, empatou uma e perdeu de virada em 1998.

A quinta rodada também parece mais difícil para o time paulista. Desde que o Fortaleza voltou à Série A, em 2019, o Palmeiras só ganhou uma vez, justamente no ano de reestreia. Desde 2020, Abel Ferreira não ganhou no Castelão. São três vitórias do Fortaleza e dois empates pelo Campeonato Brasileiro.

História não ganha jogo nem dá liderança. Pode oferecer sinais.