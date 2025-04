Bulls x Heat: Palpite - Onde Assistir, Hora, Quem Vai Ganhar - NBA - 16/04

🎯 Palpite 2. Mais de 216.5 pontos - odd de 1.69 na Novibet

Nos três jogos da temporada regular, os dois times passaram a linha de 216.5 pontos combinados. Considerando a média de pontuação de cada time e a tendência recente de partidas mais abertas, essa linha tem bom valor para quem busca um palpite com retorno atrativo.

👉 Toque no botão a seguir para fazer este palpite na Novibet!

🎯 Palpite 3. Chicago Bulls com +110.5 pontos - odd de 1.91 na Alfa

Em todos os 3 jogos contra o Heats na temporada, o Bulls passou dos 110 pontos. Além disso, a média de pontuação do time de Chicago é de 117 por jogo. Isso indica que o Bulls tem potencial para ultrapassar essa linha se aproveitar as falhas defensivas do perímetro do Heat. Jogando no United Center, a expectativa é de um ritmo mais agressivo ofensivamente.