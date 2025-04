Caso BH: veja jogadores já punidos por apostas e o que aconteceu com eles

Ivan Toney, atacante do Brentford, em ação no Campeonato Inglês Imagem: Mike Egerton/Getty

Ivan Toney: O atacante inglês foi suspenso por oito meses, entre maio de 2023 e janeiro de 2024, quando defendia o Brentford. Na época, ele dividia a artilharia da Premier League com Erling Haaland. O jogador admitiu ter cometido 232 violações em um período de quatro anos, tendo apostado 13 vezes na derrota do próprio time —11 delas quando estava emprestado ao Wigan pelo Newcastle. Toney se transferiu para o Al-Ahli na última temporada.

Kynan Isaac: O lateral recebeu em 2022 a maior punição na Inglaterra por envolvimento em apostas: de dez anos. Ele foi considerado culpado por ter recebido um amarelo em jogo da sétima divisão inglesa no ano anterior, quando defendia o Stratford Town, e não cooperou com as investigações. Aos 32 anos, Isaac segue suspenso e não deve voltar a jogar.

Bradley Wood: O também lateral inglês foi punido com cinco anos de suspensão em 2018. Ele atuava pelo Lincoln City, da quinta divisão inglesa, quando foi suspenso por ter recebido propositalmente cartões em partidas para favorecer amigos. O gancho acabou em março do ano passado, mas Wood não conseguiu um time desde então.

Kieran Trippier: O lateral ex-Tottenham foi punido por dez semanas em dezembro de 2020 por quebrar regras da Federação Inglesa envolvendo apostas esportivas. Ele pegou o gancho por ter, em 2018, participado de operações sobre sua própria transferência para o Atlético de Madri. Trippier cumpriu a suspensão e atualmente defende o Newcastle.

Futebol brasileiro

Bauermann, do Santos, em jogo contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil Imagem: Abner Dourado/AGIF

Eduardo Bauermann: O zagueiro ex-Santos foi punido em maio de 2023 com 360 dias de suspensão por ter participado do esquema de manipulação resultados do Brasileirão 2022 descoberto pela Operação Penalidade Máxima, do MP-GO. Ele negociou com apostadores para levar cartões em jogos. Bauermann cumpriu o período longe dos gramados, voltou a jogar no Everton, do Chile, e atualmente é titular no Pachuca, do México.