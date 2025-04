Aposta em cartão de Bruno Henrique circulou em grupo: 'Irmão deu a letra'

A aposta no cartão amarelo de Bruno Henrique, no Flamengo x Santos, do Brasileirão 2023, foi assunto em um grupo de Whatsapp dois dias depois do jogo.

A preocupação entre os membros do "ABC Bets" já era sobre o fato de plataformas já terem travado o pagamento e invalidado as apostas no evento envolvendo o jogador rubro-negro.

Mas o que os interlocutores não duvidavam era sobre a certeza da informação inicial de que o cartão viria: "Irmão Juninho deu a letra".