Flamengo manterá Bruno Henrique jogando após indiciamento pela PF

A diretoria do Flamengo pretende manter o jogador Bruno Henrique atuando pelo clube após o indiciamento dele pela Polícia Federal por fraude esportiva. Há uma comparação com o caso Paquetá, do West Ham, que sofre a mesma acusação.

O jogador rubro-negro é acusado de forçar o cartão amarelo e favorecer apostadores em jogo do Brasileiro diante do Santos, em 2023. A

Sua presença no jogo diante do Juventude nesta quarta-feira, portanto, depende unicamente do técnico Filipe Luís. A relação de atletas sai no horário do almoço.