Por onde anda Spindel? Diretor 'sumiu' e agora ajuda Boto no Flamengo

Diretor de futebol importante na gestão Rodolfo Landim, Bruno Spindel não tem mais aparecido desde que Bap assumiu o comando do Flamengo. Mantido no clube apesar das várias mudanças no setor, ele segue com o mesmo cargo no papel, mas, na prática, assumiu um outro tipo de função no dia a dia do futebol.

O que aconteceu

Spindel tem hoje um papel mais voltado para o lado financeiro e de planejamento. Com Landim, ele entrava em contato com jogadores, viajava para buscar reforços e também dava entrevistas, seja no Ninho ou até após os jogos. O dirigente chegou até a ser punido por opiniões contra a arbitragem.

O diretor é atualmente uma figura mais discreta e sem holofotes. Ele não voltou a ser visto nas entrevistas que aconteceram no Ninho até o momento, apesar de frequentar o CT. Quem assume a "cara" do futebol é apenas José Boto.