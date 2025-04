Flamengo tem que afastar Bruno Henrique? Colunistas divergem

É uma situação controversa, que eu sei que é difícil, mas enquanto a coisa não for decidida, em termos de presunção de inocência, ele só vai ser culpado no dia que ele for considerado assim pela Justiça. Enquanto isso não acontecer, o Flamengo tem que deixar ele jogar.

Renato Maurício Prado

Mattos: Melhor para o Flamengo seria afastar Bruno Henrique

Na época da busca e apreensão na casa dele, ele disse ao clube que era inocente, quando ficaram com o celular dele. Agora, nesse relatório da PF, descobriu-se que ele apagou todas as mensagens que tinha com o irmão, tanto que o que foi encontrado eram mensagens do celular do irmão dele. Então, por enquanto, o Flamengo continua nessa posição.

Eu discordo. Nesse momento, o melhor seria afastá-lo porque entendo que é uma questão moral do clube — separar o jogador e deixar ele se defender à parte e não deixar ele envolvido no ambiente do clube. Estou falando mais pelo clube do que pensando no Bruno Henrique em si.

Isso aconteceu naquele caso do MP de Goiás, que tinha elementos muito robustos comprovando que jogadores fizeram transações com apostadores e clubes como o Athletico-PR e outros afastaram seus jogadores. O Bruno Henrique está nesse mesmo momento, com elementos robustos, então não é condená-lo, é manter a presunção de inocência e o contrato dele, mas afastá-lo dos jogos.