Liverpool aproveita sorte após susto e vence 'imbatível' Lille na Champions

Salah abriu o placar para o Liverpool aos 33 minutos do primeiro tempo. Tsimikas desarmou David no campo de defesa, e a bola ficou com Jones. O camisa 17 lançou Salah cara a cara com Chevalier. O atacante só tirou do goleiro e saiu para comemorar.

O jogo pareceu ficar mais fácil para o Liverpool na volta do segundo tempo... Mandi recebeu o segundo cartão amarelo após falta em contra-ataque do Liverpool e foi expulso, deixando o Lille com um a menos.

Jogadores do Lille comemoram gol marcado contra Liverpool pela Champions League Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

... mas não ficou. O Lille buscou atacar pela esquerda, e Haraldsson recebeu passe rasteiro dentro da área. Ele finalizou, a bola bateu em Tsimikas e sobrou para Jonathan David finalizar, com Alisson já no chão, para deixar tudo igual aos 16 minutos.

A sorte estava do lado do Liverpool. Aos 22, Elliott ficou com sobra de cobrança de escanteio e arriscou chute de fora da área. A finalização, fraca, desviou no volante Mukau, do Lille, e enganou o goleiro Chevallier, que nada pôde fazer.