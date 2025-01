Manchester City anuncia contratação de Vitor Reis por 4 anos

O Manchester City anunciou a contratação do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, nesta terça-feira (21). O jovem de 19 anos foi qualificado pela equipe inglesa como um "talento natural".

O que aconteceu

A equipe inglesa fechou a contratação do zagueiro por 37 milhões de euros (R$ 232 milhões, aproximadamente) fixos, sem bônus, apurou o UOL. O atleta ex-Palmeiras vai compor o elenco do Manchester City já neste mês de janeiro, utilizando a camisa 22.

Segundo informou o City, Vitor Reis chega com um contrato de quatro anos e meio, até o meio de 2029. "Trabalhar com Pep Guardiola é algo que todo jogador jovem quer fazer, e sei que ele pode me ajudar a me tornar o melhor jogador que posso ser", disse o atleta, em entrevista ao novo clube.